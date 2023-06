I carabinieri forestali sequestrano un autolavaggio a Chieti Scalo

Un autolavaggio di Chieti Scalo è stato sottoposto a sequestro penale dai carabinieri forestali di Abruzzo e Molise.

L'immobile è stato chiuso in via preventiva nella giornata di ieri 31 maggio. I forestali non sono stati ancora autorizzati dalla procura a rivelare i motivi del sequestro.

Nei mesi scorsi altre attività sono state sottoposte a chiusura temporanea dai forestali e guardia di finanza per varie irregolarità.