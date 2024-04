Scassinato il distributore di bevande del distretto sanitario a Chieti: rubate le monetine

È stato scassinato nella notte il distributore automatico di bevande all'interno del distretto sanitario di via Tiro a Segno a Chieti.

I ladri si sono intrufolati all'interno dello stabile portando via le monetine custodite all'interno del distributore.

Un episodio che fa il paio con altri casi accaduti nei giorni scorso all'ex ospedale di via Valignani. Un altro caso si è registrato al distretto sanitario di Vasto in via Michetti e a San Salvo dove al dipartimento prevenzione di via Pascoli è stato rubato anche all'interno della borsa del medico di turno.