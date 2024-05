Sbarcati i 35 migranti provenienti dal Bangladesh: saranno trasferiti nei centri d'accoglienza in Abruzzo [FOTO]

Sono sbarcati nel pomeriggio di oggi 22 maggio alle ore 18,30 i 35 profughi provenienti dal Bangladesh al porto di Ortona. Le autorità marittime e sanitarie stanno espletando le necessarie procedure burocratiche e l'identificazione.

Le persone sono tratte in salve sono tutte di sesso maschile. I profughi resteranno in Abruzzo e verranno trasferiti con due pulmini della Croce Rossa nella zona industriale della città, precisamente in contrada Tamarete, dove è stato predisposto un punto di prima identificazione.

L'intera operazione è coordinata dalla prefettura di Chieti, sotto la supervisione del viceprefetto Gianluca Braga.