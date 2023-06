Sbalzo di corrente e fumo dai monitor, alla scuola Selvaiezzi arrivano i vigili del fuoco

Molta paura fra gli adulti, ma fortunatamente nessuna conseguenza per l'imprevisto capitato oggi pomeriggio alla scuola primaria Selvaiezzi di Chieti Scalo, dove sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Improvvisamente, poco prima dell'orario d'uscita, intorno alle 16, da alcuni monitor dell'istituto è iniziato a uscire del fumo. Così, la responsabile di plesso Alessandra Michitti, temendo il peggio, ha immediatamente organizzato l'evacuazione degli alunni.

I bambini, adeguatamente formati nel corso dell'anno su come comportarsi in caso di emergenza, dal terremoto all'incendio, sono stati invitati a fare una "prova di evacuazione" e hanno ordinatamente raggiunto il cortile, mentre nel frattempo partiva la chiamata ai pompieri, arrivati dal comando provinciale di via Masci nel giro di pochissimi minuti.

Come spiega la dirigente scolastica Elvira Pagliuca, secondo quanto riferitole dai vigili del fuoco: "La situazione è sotto controllo, non c'è stato nessun incendio, ma solo fumo e un odore molto acre", che si avvertiva distintamente anche all'esterno del plesso scolastico.

"Molto probabilmente - dice la preside - c'è stato uno sbalzo di corrente che ha fatto saltare il quadro generale, immediatamente spento dalle insegnanti. E, a quel punto, i monitor hanno fatto fumo".

Dopo l'intervento dei pompieri, in via Salvo D'Acquisto sono arrivati gli elettricisti del Comune e i tecnici dell'Enel, che stanno ancora lavorando per accertare la causa e riparare il danno. "Non sappiamo se riusciranno a farlo subito - dice Pagliuca - ma la cosa più importante è che i bambini rientrino in sicurezza". Al momento, sembra che il danno possa essere sistemato entro la giornata di oggi, per cui non dovrebbero esserci problemi per il ritorno in classe domani mattina. Qualora questo non possa accadere, l'attività didattica verrà sospesa per un giorno, ma questa eventualità appare remota e comunque bisogna aspettare che i tecnici finiscano di lavorare.

La dirigente del Comprensivo 4 evidenzia che "le maestre sono state bravissime", come riferito dai genitori degli alunni di Selvaiezzi: i piccoli non si sono accorti di quello che stava accadendo, per cui hanno serenamente applicato le procedure di evacuazione già note senza alcun timore. Una volta messi in sicurezza e raggiunti dai familiari, hanno scoperto del corto circuito e sono tornati a casa: non è stato possibile, per loro, riprendere gli effetti personali in classe per ragioni di sicurezza.