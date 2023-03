Riciclaggio in azienda ortofrutticola a Matera: indagini anche in Abruzzo

Coinvolgono anche l'Abruzzo le indagini su un riciclaggio in un'azienda ortofrutticola in provincia di Matera.

Diciassette le persone indagate dalla procura di Potenza per associazione a delinquere, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio, reati commessi a Policoro e Scanzano Jonico, in Basiclata, ma anche in Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo e Puglia.

Le indagini, come riferisce l'agenzia Dire, sono state coordinate dalla Dda e condotte dai finanzieri della compagnia di Policoro: nove le misure cautelari. Nello specifico quattro persone sono finite in carcere, altrettante ai domiciliari, mentre per un nono soggetto è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Altri otto risultano indagati.

L'organizzazione sarebbe nata con l'intento di sottrarre alla futura confisca i proventi delle attività illecite condotte da un gruppo di soggetti operanti nell'area metapontina. L'attività d'indagine si è sviluppata su tutto il territorio nazionale, ma il particolare nella fascia jonica lucana, "territorio - rileva la procura - dove il tessuto sociale ed economico è strettamente connesso alle attività produttive agricole di alta qualità, i cui prodotti sono esportati in tutto il territorio nazionale ed europeo".