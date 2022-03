La procura presenta istanza di fallimento per Teateservizi, il sindaco: "Preoccupazione, ma salvaguardia degli interessi del Comune"

La procura della Repubblica di Chieti ha presentato un'istanza fallimentare per Teateservizi, la società in house del Comune di Chieti. Oggi, il tribunale lo ha comunicato alla società a responsabilità limitata e dunque all'ente, socio unico.

Una richiesta sulla scorta di un’indagine in corso, relativa alla gestione societaria degli anni 2017 e 2018, che avrebbe rilevato una critica situazione economico-finanziaria della società. La decisione sull’istanza verrà discussa nell’udienza già fissata per il prossimo 14 aprile.

“Si tratta degli effetti di un procedimento che non nasce oggi, ma già da tempo avviato e di una gestione dei conti che non ha nulla a che vedere con l’attività posta in essere dalla nostra amministrazione – sottolinea il sindaco Diego Ferrara – Oggi prendiamo atto, con preoccupazione, di tale circostanza, riservandoci, una volta presa cognizione di tutta la documentazione correlata, di valutare globalmente la situazione e le possibili opportunità che possano consentire la salvaguardia degli interessi dell’ente, specie per quanto riguarda l’attività di riscossione dei tributi, la gestione dei servizi cimiteriali, dei parcheggi e le altre voci a carico di Teateservizi, che sono di primaria importanza per il Comune stesso”.