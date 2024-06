Detenuto in fuga dopo la licenza premio: continuano le ricerche di Paolo Pennacchione

Continuano le ricerche di Paolo Pennacchione, il detenuto ortonese che mercoledì 26 giugno non è rientrato nel carcere di Lanciano dopo una licenza premio di tre giorni. Da quel giorno il 50enne è ricercato per evasione.

Polizia penitenziaria, con il nucleo investigativo centrale di Roma, e carabinieri di Ortona sono sulle sue tracce, che potrebbero condurre all'estero. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, infatti, è che il detenuto si sia potuto dirigere fuori dai confini nazionali, in Est Europa, in particolare in Romania, paese di cui sarebbe originaria la sua compagna.

Al momento sono poche le certezze in mano a chi indaga su quella che ha tutte le sembianze di una vera e propria fuga: dall'abitazione di Ortona di Pennacchione sono spariti l'autovettura in uso all'uomo e anche il padre 84enne, che il figlio potrebbe aver coinvolto nei suoi piani.

Paolo Pennacchione, noto alle cronache come il "rapinatore gentiluomo", è arrivato nel carcere di Villa Stanazzo, a Lanciano, lo scorso ottobre, appena ottenuta la semilibertà, in virtù della quale il 50enne usciva tutti i giorni, per recarsi a lavoro in un'agenzia funebre di Ortona e rientrare a sera. In questo periodo ha maturato tre giorni di licenza ma mercoledì, all'orario di rientro fissato alle 10.20, non si è ripresentato.

