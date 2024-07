Recuperati tre alpinisti bloccati sotto la vetta centrale del Corno Grande [VIDEO]

Tre alpinisti romani rimasti bloccati sotto la vetta centrale del Corno Grande sono stati recuperati nella serata di ieri dal Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo. Il tecnico di elisoccorso, grazie alla preparazione di piloti e tecnico verricellista che operavano con le pale dell’elicottero a pochissimi metri dalla parete, è stato sbarcato sul posto e in pochi istanti ha messo in sicurezza e predisposto l’evacuazione degli alpinisti mediante verricello.

L'intervento si è concluso nel migliore dei modi grazie alla profonda conoscenza del territorio del tecnico di elisoccorso e dell’equipaggio, che ha consentito una rapida risoluzione in condizioni di sicurezza sia per il personale a bordo che per i richiedenti aiuto.