Il traffico è rimasto bloccato su tutte le strade a ridosso di via Po (Tiburtina, asse attrezzato, zona ippodromo) e si sono formate lunghe code.

Le strade della zona sono state disseminate anche di chiodi e ostacoli come bidoni.

Rapina con spari nella serata di oggi, giovedì 24 marzo, in via Po a San Giovanni Teatino.

/ Via Po, 8

Far west a Sambuceto per una rapina: spari e veicoli in fiamme [FOTO-VIDEO]