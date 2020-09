Pubblicità abusive e carenze igieniche nell'ambulatorio: due dentisti segnalati dai Nas

Sono stati segnalati all'autorità amministrativa e all'ordine dei medici competenti dopo i controlli dei carabinieri del Nas un professionista dell'area frentana e uno della provincia di Pescara.

Secondo quanto appurato dai militari, i medici non avrebbero effettuato la comunicazione relativa alla chiusura di due studi odontoiatrici nelle province di Chieti e Pescara; avrebbero tenuto un ambulatorio odontoiatrico carente dal punto di vista igienico sanitario; infine, avrebbero effettuato pubblicità sanitaria online in maniera non conforme alla normativa vigente.

Dal 2019, infatti, per le strutture sanitarie private, gli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie e le società del settore odontoiatrico, è vietato pubblicare “comunicazioni informative”, aventi contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Nas di Pescara hanno passato al setaccio siti di vendita online e banner pubblicitari di social network per individuare la violazione delle regole, concentrandosi in particolare sulle inserzioni “meramente promozionali” di prestazioni sanitarie di natura odontoiatrica.