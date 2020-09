Precipita durante l'arrampicata sul Corno Piccolo e si ferisce: soccorso giovane alpinista

Un giovane alpinista romano di 27 anni è stato salvato ieri dal Soccorso alpino dopo un volo di 10 metri sul Corno Piccolo. Il ragazzo si stava arrampicando con un amico sulla parete est del massiccio Monolito, a quota 2.700 metri, quando, al penultimo tiro che porta in vetta, non è più riuscito a tenersi con le mani alla presa, forse a causa della stanchezza, ed è precipitato lungo la ripida parete rocciosa per 10 metri.

L’amico, secondo di cordata, ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo che è intervenuto a bordo di un elicottero del 118, decollato da Preturo (Aq).

Si è trattato si un intervento reso particolarmente difficoltoso a causa della nebbia, fino a quando il pilota non è riuscito ad accostarsi alla parete rocciosa e i tecnici si sono calati lungo la roccia per effettuare il recupero con le corde e il verricello.

Il giovane alpinista, che avrebbe riportato alcune fratture alle gambe, è stato trasportato al pronto soccorso. Illeso l’amico che era con lui sul Gran Sasso.