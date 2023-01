Poliziotti discutono con un commerciante e azionano il taser: è polemica a Vasto

Sta facendo il giro del web il video, girato a Vasto e divenuto virale, in cui si vede la polizia azionare il taser durante una discussione con un commerciante. Il fatto, ancora da chiarire, si è verificato in via Crispi nella mattinata di oggi, martedì 31 gennaio, davanti ad una attività commerciale.

Le immagini mostrano una discussione animata tra un commerciante e un poliziotto molisano per un parcheggio in divieto di sosta: quest’ultimo avrebbe chiesto all’interlocutore di mostrare i documenti e l’altro gli avrebbe risposto di non averli dietro. A quel punto l’agente avrebbe intimato al commerciante di seguirlo in commissariato ma, al suo rifiuto, motivato dal fatto che stesse lavorando, il poliziotto ha estratto la pistola elettrica tra le grida dei passanti.

Una volta a terra il commerciante, che a quanto si apprende era reduce da un intervento chirurgico, è stato ammanettato per essere condotto in commissariato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.