Pesci rossi in premio al luna park delle feste, giostraia multata a Lanciano

Pesci rossi come vincita nel gioco a premi del luna park. In Abruzzo c'è una legge che lo vieta, ma deve essere sfuggito a una giostraia delle Marche, che in questi giorni si trova a Lanciano con la sua attrazione viaggiante in occasione delle Feste di Settembre. La donna per questo motivo è stata sanzionata.

Nel luna park di piazza D'Amico venerdì sera sono arrivati carabinieri forestali del nucleo di Lanciano e la polizia locale. Il controllo sarebbe scaturito a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, che avevano notato la presenza di pesci rossi tra i premi del gioco itinerante, al quale si vince "pescando" dei pupazzi da una superficie rotante.

In base alla legge regionale n.47 del 18 dicembre 2013 (articolo 11, comma 4), “è vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio, in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento”.

Per la giostraia inevitabile è stata la sanzione amministrativa di 150 euro, con la prescrizione di rimuovere i pesciolini dai premi in palio, cosa a cui la donna ha provveduto immediatamente dimostrando alle forze dell'ordine di voler collaborare e rimediare all'errore.