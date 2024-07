Perdono l'orientamento uscendo da un sentiero del Parco nazionale d'Abruzzo: madre e figlio recuperati

Nuova giornata di soccorsi sulle montagne abruzzesi.

Una donna è stata recuperata assieme al figlio di 11 anni a Pescasseroli, nell'Aquilano, dopo aver perso lorientamento uscendo da un sentiero. La donna, come riporta l'agenzia Lapresse, ha chiesto aiuto contattando il numero di emergenza e un elicottero dei vigili del fuoco li ha raggiunti: mamma e figlio sono stati trasportati a valle e stanno bene.

Un altro intervento è stato portato a termine nella Valle del Sagittario per soccorrere un 49enne che, da solo in montagna, ha avuto un attacco di panico per aver perso l'orientamento. Anche in questo caso l'uomo è stato trovato e recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con un elicottero.

