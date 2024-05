Giovane donna in pericolo di vita trasportata con un volo sanitario d'urgenza a Bologna

Una paziente 27enne in imminente pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza a Modena a bordo di un volo dell'Aeronautica militare.

La giovane donna, ricoverata nell'ospedale di Ortona, è stata trasportata dall’aeroporto d'Abruzzo a quello di Bologna a bordo di un Falcon 50 del 31° stormo dell’Aeronautica Militare per il successivo ricovero presso l’azienda ospedaliero-universitaria policlinico di Modena.

Il volo sanitario urgente è stato richiesto dalla prefettura di Chieti e immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la forza armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

