Sul volo per Malta senza permesso di soggiorno, si rifiuta di scendere e aggredisce gli agenti: arrestato

Momenti di caos sul volo Ryanair in partenza venerdì sera dall'aeroporto d'Abruzzo e diretto a Malta dove un passeggero con il permesso di soggiorno scaduto pretendeva di imbarcarsi e viaggiare.

La squadra volante è intervenuta per bloccare il giovane, un nigeriano di 25 anni, salito sull'aereo nonostante al momento dell’ingresso al gate per l’imbarco, durante le procedure di controllo dei documenti, gli era stata negata la possibilità di imbarcarsi dagli addetti ai varchi perché il suo permesso di soggiorno non era più valido. Il passeggero è andato in escandescenza riuscendo a salire sull’aeromobile, incurante dei tentativi di fermarlo da parte degli addetti che anche sull’aereo hanno provato a convincerlo a scendere, senza risultato.

Il personale della polizia di frontiera ha chiesto ausilio alla sala operativa della questura di Pescara che ha immediatamente inviato sul posto due equipaggi della Volante.

Una volta messi in sicurezza gli altri passeggeri, facendoli spostare nella parte posteriore dell’aeromobile, distanti dalla fila dove era seduto l'uomo che nel frattempo continuava ad ignorare l’invito a scendere scagliandosi fisicamente contro gli operatori di polizia, questi ultimi hanno usato la pistola ad impulsi elettrici, senza riuscire a neutralizzare l’aggressore.

Alla fine, con lo spray urticante, i poliziotti sono riusciti a interrompere la condotta violenta e bloccare il cittadino straniero che è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche deferito in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.

Nessuna conseguenza per i passeggeri che però sono partiti con ben due ore di ritardo.