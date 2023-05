Bimba aggredita da un animale selvatico a Vasto marina, il papà: “Ho strappato mia figlia dai denti di un lupo”

“Domenica 7 maggio. Il giorno più difficile da quando sono padre”. Definisce così, in un post pubblicato sui social, quanto accaduto domenica scorsa il padre della bambina di 4 anni aggredita da un animale selvatico, forse un lupo, sulla spiaggia di Vasto.

L'uomo aveva portato la figlia e il secondogenito, di un anno, a vedere “il Giro delle biciclette”, come richiesto dalla piccola. “Non sapendo che quella sera mi sarei ritrovato all’improvviso a strapparla dai denti di un lupo mentre passeggiavamo sul bagnasciuga di Vasto marina”, annota il genitore dall'ospedale San Pio, dove ha portato la piccola per le ferite riportate sulla schiena. Per fortuna non sono gravi.

L'uomo mostra anche una foto della maglietta strappata dall'animale che, dopo aver mollato la presa sulla bimba grazie all'intervento del suo papà, si sarebbe rivolto verso un secondo bambino che si trovava sempre sul bagnasciuga con la famiglia.

“Oggi mia figlia mi ha chiesto: 'Papà ma tu mi avevi detto che i lupi dei cartoni non esistono?' Fino al 6 maggio lo credevo. Non distogliete mai, mai, gli occhi dai vostri figli”, è il suo appello.

Dopo l'accaduto è intervenuto anche il sindaco Francesco Menna per chiedere a ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo e Ispra di agire affinché l'animale sia catturato subito.