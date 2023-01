Scomparso da Manchester 29enne di Ortona: ore di apprensione per Antonio Di Marzio

Sono giorni di apprensione a Ortona per la famiglia di Antonio Di Marzio, 29enne che da quattro anni vive per motivi di lavoro nel Regno Unito. La notte di martedì 17 gennaio il giovane ha contattato la famiglia dicendo che stava per tornare in Italia, ma da allora non si hanno più sue notizie. Dopo aver sporto denuncia alla polizia, la famiglia si è rivolta anche alla nota trasmissione televisiva “Chi l'ha visto?” per lanciare un appello.

Come si legge nella sua scheda, il 29enne tre mesi fa si è trasferito a Glasgow, in Scozia, dove lavora in un ristorante. Il 17 gennaio un tassista di Manchester ha riferito ai familiari di averlo accompagnato all'aeroporto della città, intorno alle tre del mattino, perché doveva rientrare in Italia. Da quel momento si sono persi i contatti con lui. Ha con sé i documenti ma non il cellulare.

Ieri sera Federica Sciarelli si è collegata telefonicamente con la sorella Moira. “Verse le 3, le 4 di notte di martedì Antonio ci ha chiamati perchè voleva tornare in Italia – ha raccontato la sorella di Di Marzio - non sappiamo perchè volesse tornare, non ce l'ha detto. Ci ha contattato con il telefono del tassista che lo ha accompagnato a Manchester, all'aeroporto, perché alla stazione degli autobus ha perso il telefono”.

L'ultima traccia è questa telefonata, la famiglia è preoccupata anche perché il giovane deve assumere dei farmaci che forse non ha con sé, come ha sottolineato la Sciarelli. “Non siamo riusciti a sapere se è riuscito a prendere l'aereo e ad arrivare in Italia, a Roma – dice ancora la sorella – Abbiamo contattato tutti gli aeroporti, il Consolato italiano, per sapere se è qui o è rimasto in Inghilterra. Tramite un amico abbiamo fatto denuncia anche in Inghilterra, per sapere se non è mai partito, se è in difficoltà”.

Antonio Di Marzio è di corporatura normale, ha occhi e capelli castani, indossa una giacca scura, pantaloni scuri e cappello nero. Come segni particolari ha tatuaggi sulla spalla. Ricerche sono state diramate a livello nazionale e internazionale attraverso l'Interpol.