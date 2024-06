Orso trovato morto nel parco nazionale d’Abruzzo: si indaga sulle cause

Triste notizia dal parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise: un esemplare di orso bruno marsicano è stato trovato morto all’interno della foresta demaniale regionale Chiarano-Sparvera, nei pressi dell’area da pic-nic, ai margini dell’area contigua del parco, nel territorio di Scanno.

Sono stati alcuni escursionisti a fare la scoperta ieri, sabato, intorno ale 15,30, e a segnalare l'accaduto. È stata quindi allertata la pattuglia del Nucleo carabinieri forestali di Sulmona, intervenuta sul posto assieme al direttore del parco, ai guardiaparco, al servizio veterinario e ai tecnici della riserva M. Genzana. L'esemplare trovato senza vita è un orso maschio adulto, di almeno 10 anni, la cui morte risalirebbe a meno di 24 ore prima.

L’orso è stato sottoposto a sequestro da parte dai carabinieri forestali e dai guardiaparco, lunedì mattina sarà trasportato all’Istituto zooprofilattico di Teramo,dove saranno ultimati gli accertamenti per poter stabilire le reali cause di morte ed escludere eventuali avvelenamenti o atti di bracconaggio.

"Dalla prima ricognizione cadaverica - spiegano dal parco nazionale - sono emersi alcuni segni che potrebbero far pensare ad una competizione fra orsi, siamo nel periodo degli amori, e tale elemento è suffragato anche dalla presenza nelle immediate vicinanze di numerosi ciuffi di pelo di orso, che sono stati repertati e raccolti per essere inviati all’Ispra per l’analisi genetica. Appena arriveranno i risultati dell’autopsia informeremo tutti".

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp