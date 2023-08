Orso entra in un campo scout e punta le provviste alimentari: paura in Abruzzo

Panico in un campo scout a Lecce nei Marsi, in provincia dell’Aquila, nella notte tra sabato e domenica quando un orso ha fatto incursione tra le tende di un gruppo di ragazzi romani.

L'orso si sarebe avvicinato puntando le tende degli scout, probabilmente attratto dalle provviste alimentari, in una zona dove non sono rari gli sconfinamenti, non lontano dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

I ragazzi si sono rifugiati insieme agli adulti nelle automobili in attesa dell’arrivo dei carabinieri forestali i quali, dopo aver messo in sicurezza gli scout, hanno allontanato l'animale protetto.

"L'orso può arrivare, soprattutto se metti la tenda dentro casa sua. I capi scout dovrebbero guidare meglio i loro ragazzi - commenta all'Ansa Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - . Si sa che gli orsi scendono a Lecce nei Marsi passando dalla Guardia. Quindi i capi scout hanno messo le tende dentro casa dell'orso, che è entrato nella cambusa, dove c'era la roba da mangiare, e poi da lì, nel video che io ho visto, se n'è andato per i fatti suoi".