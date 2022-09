Operazione 'stazioni sicure': oltre 600 persone controllate, una denuncia

Una task force della polizia è scesa in campo nei giorni scorsi nelle stazioni ferroviarie in Abruzzo, Marche e Umbria allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza di chi viaggia in treno.

L’operazione, denominata “Stazioni sicure”, è stata condotta dal compartimento polizia ferroviaria per Marche, Umbria e Abruzzo: 661 le persone controllate, 185 i bagagli ispezionati, una persona denunciata, 96 agenti impegnati e una sanzione amministrativa contestata.

Questi i risultati dell’operazione straordinaria dedicata al contrasto delle attività illecite ed alla prevenzione di reati.

Nelle stazioni di Ancona e di Pesaro la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti, durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.