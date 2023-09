Nuova tragedia sul lavoro in Abruzzo: giovane operaio muore folgorato su un traliccio

Nuova tragedia sul lavoro in Abruzzo: un operaio di 26 anni è morto folgorato a Teramo nella mattinata di oggi, lunedì 25 settembre.

Come riporta l'agenzia LaPresse, in base a una prima ricostruzione, il giovane era al lavoro su un traliccio nella frazione Valle San Giovanni per una ditta incaricata dall'Enel.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

"Alle persone vicine al lavoratore rimasto ucciso a Teramo va il cordoglio della comunità del Partito Democratico abruzzese. Un’altra morte sul lavoro nella nostra regione. Non dobbiamo abituarci; si faccia piena luce su questa ennesima tragedia" ha commentato Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo.