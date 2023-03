Medico in pensione uccide la moglie e i due figli, poi si toglie la vita: nuova strage in Abruzzo

Una nuova tragedia si è consumata nelle ultime ore all’Aquila: Carlo Vicentini, medico in pensione, avrebbe dapprima ucciso moglie e i figli per poi togliersi la vita. La scoperta sconcertante è avvenuta nel primo pomeriggio in una villa nella frazione di Tempera.

Vicentini, primario di Urologia all'ospedale di Teramo, in pensione da circa un mese, avrebbe ucciso la moglie e i due figli: Massimo, disabile, di 43 anni, e Alessandra, dottoressa nutrizionista di 36, con una pistola regolarmente denunciata, come riferisce l'agenzia Dire. L'omicidio-suicidio risalirebbe a circa 24 ore prima del ritrovamento dei corpi da parte delle forze di polizia, avvenuta intorno all'ora di pranzo di oggi.

Gli inquirenti in queste ore stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui la tragedia è avvenuta, per capire se si sia trattato di un gesto premeditato o di un raptus.

Dalle prime indiscrezioni emerge che sarebbe stata proprio la grave condizione in cui versava uno dei figli a scatenare il dramma.

"Mi aveva detto due giorni fa che con tutta la famiglia sarebbe andata al mare a Tortoreto (Teramo), ieri ho provato a contattarlo senza ricevere risposta. Ho solo visto che le finestre erano abbassate e ho pensato fossero già partiti" queste le parole di Giovanni Vicentini, fratello dell'urologo, giunto sul posto.