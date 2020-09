Omicidio Renata Rapposelli: condannati il figlio e l'ex marito

Simone Santoleri e suo padre Giuseppe sono stati condannati in primo grado per l'omicidio di Renata Rapposelli, madre del primo ed ex moglie del secondo.

La Corte di Assise di Teramo ha condannato a 27 anni di carcere Simone Santoleri e a 24 anni Giuseppe Santoleri. Entrambi sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. La Procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Simone.

Renata Rapposelli, originaria di Chieti, pittrice, venne trovata senza vita nel 2017 sul greto del fiume Chietini, nelle Marche dopo che di lei si erano perse le tracce.

A denunciare la sua scomparsa erano stati alcuni amici. La donna, 63enne, era separata da anni dal marito Giuseppe e da tempo non aveva più rapporti con il figlio.