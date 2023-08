Nuovo Senso Civico: "Sì a controlli capillari contro gli illeciti sulla Costa dei trabocchi"

Proseguono i controlli su opere e manufatti realizzati sulla Costa dei trabocchi. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali di Lanciano sono tornati a San Vito Chietino insieme a tecnici dell'Arta Abruzzo, della Provincia di Chieti e del Comune.

Nel mirino delle forze dell'ordine sono finite due rampe di accesso realizzate su vecchi sentieri pedonali in località Cintioni, di cui sarà verificata la congruità con i progetti presentati in Comune. Verifiche sono state eseguite anche sull'accumulo di terreno dietro un nuovo stabilimento balneare, dove sarebbero state riscontrate opere di movimento terra. Inquirenti e tecnici dovranno adesso verificare se queste hanno potuto creare o meno problemi di stabilità alla collina.

In via Cristoforo Colombo, invece, dove un'attività di ristorazione è stata già deferita all'autorità giudiziaria, tecnici e inquirenti sono tornati per verificare staticità e materiali con cui è stato realizzato un muro sottostrada, in seguito all'asportazione di una parte di scarpata.

In precedenza altri controlli hanno interessato, lungo tutta la Costa dei trabocchi, chioschi stagionali, scalinate abusive, scarichi a mare. E se qualcuno storce il naso per la troppa 'attenzione' delle forze dell'ordine, dall'associazione Nuovo Senso Civico, in prima linea nella lotta contro la petrolizzazione della costa, arriva un appello: “Sosteniamo i carabinieri forestali di Lanciano, baluardo 'scomodo' a tutela della nostra costa”.

“Nonostante le pressioni e le difficoltà che affrontano quotidianamente, resistono, lottando per preservare l'incanto della nostra costa – afferma Nsc - A loro va la nostra solidarietà in un'opera difficilissima. Un intero territorio ha lottato per evitare che la nostra costa e il nostro mare si trasformassero in un distretto petrolifero, compromettendo l'ambiente, la salute e lo sviluppo economico. L'industria petrolifera, dopo circa 20 anni di attività, avrebbe lasciato il nostro vero 'oro nero' - la nostra incantevole costa - alla pari di distretti come Falconara, Gela, Priolo; luoghi in cui vivere risulta difficile. Quella lotta fu vinta con un successo senza precedenti. Anche grazie a quel risultato, fu creata la famosa pista ciclabile della Costa dei trabocchi, generando uno sviluppo economico duraturo basato sui servizi turistici e offrendo alle nuove generazioni la possibilità di rimanere in Abruzzo con ottime prospettive”.

“Il successo di questa scelta è ormai consolidato, come dimostrato dal record di presenze turistiche e dalle numerose aziende nate, con fatturati significativi – nota ancora Nsc - È evidente che la scelta di questo angolo d'Italia sia legata alla presenza di territori selvaggi e incontaminati, mescolati a zone antropizzate storicamente e dotate di servizi turistici. Tuttavia, se questa caratteristica dovesse venir meno a causa dello sfruttamento selvaggio, senza un reale appoggio della Regione Abruzzo che deve dare il suo concreto contributo, senza una pianificazione adeguata, e abusi di ogni tipo, in particolare quelli edilizi, potrebbe essere compromessa questa sua peculiarità, con l'effetto di spostare gli interessi turistici verso altre regioni: Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia. Ciò che preoccupa maggiormente è la mancanza di controlli da parte di alcuni comuni, e in particolare da parte dei sindaci, uffici tecnici e vigili urbani, in un sostanziale disinteresse della Regione. A volte sembra esistere una sorta di avversione, una coalizione mirata a neutralizzare le attività di quelle poche forze di polizia che, con grande sforzo e quasi eroicamente, cercano di salvaguardare questo bene prezioso, a beneficio anche degli operatori economici stessi”.

“Se questo territorio subisse la cosiddetta 'francavillizzazione' della costa con una cementificazione selvaggia, l'interesse turistico attuale verrebbe compromesso, pregiudicando tutti gli investimenti effettuati sia dal settore pubblico che dagli imprenditori onesti che hanno creduto in questo progetto – afferma ancora l'associazione - Non possiamo permetterci questo lusso. Rivolgiamo un appello a tutte le autorità competenti, in primis ai sindaci, che hanno il dovere istituzionale e morale di tutelare il bene comune. Noi di Nsc, per amore, per coerenza e senso di tutela del territorio ci attiveremo per spingere alla vigilanza e a controlli capillari su tutta la costa interessata, al fine di segnalare e denunciare ogni illecito alle autorità di polizia. Proprio come abbiamo lottato per impedire ai petrolieri di devastare il territorio, allo stesso modo combatteremo per evitare che imprenditori senza scrupoli, amici degli amici, possano pregiudicare tutto quello che i cittadini abruzzesi hanno ottenuto con 10 anni di lotte incessanti e senza paura”.