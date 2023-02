Nave Ong sbarca a Ortona: in arrivo 38 migranti: partite le operazioni di accoglienza

Al porto di Ortona la nave “Aita Mari” della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, con 38 migranti a bordo. L'imbarcazione arriverà nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio. Si tratta della prima nave di una Ong in Abruzzo.

La prefettura, dopo la notizia, ha convocato in modalità telematica il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per gestire, insieme alla capitaneria di porto, al meglio le operazioni.

Il prefetto Mario Della Cioppa aveva già predisposito delle procedure d'accoglienza non appena insediato. Nell'area del porto verranno creato tre aree separate per il sostegno sanitario con screening e tampone, l'identificazione e il trasporto. Ad oggi non si sa dove verranno redistribuiti i migranti.

Ad accoglierli il 118, il personale asl, la Croce rossa, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali che offriranno sostegno immediato e rifocillamento.

Il salvataggio è avvenuto a sud-est di Lampedusa: la barca dovrebbe essere composta di 11 donne, 7 uomini, 18 minori, due neonati, per un totale di 38 persone. La nave ieri si trovava in acque tunisine.