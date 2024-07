Novantenne muore carbonizzato in un rogo di sterpaglie: tragedia in Abruzzo

Tragedia in Abruzzo dove un uomo di 93 anni, originario di Cocullo (L'Aquila), ieri è stato trovato carbonizzato nella sua auto andata in fiamme. L'anziano, riporta l'Ansa, è stato rinvenuto senza vita dai vigili del fuoco di Sulmona, dopo un incendio di sterpaglie divampato nelle campagne di Goriano Sicoli.

I pompieri hanno spento le fiamme e hanno notato una Fiat Panda vecchio modello rimasta coinvolta nel rogo: all'interno c'era il cadavere dell'uomo. Accertamenti sono in corso per verificare le cause dell'incendio: all'origine della tragedia potrebbe esserci un incidente che ha generato un corto circuito con l'anziano che sarebbe rimasto impossibilitato ad uscire dall'abitacolo.