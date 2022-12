Chieti piange il signore dei tappeti: addio Esfandiar Rahbar Binaei

Chieti dice addio a un altro storico commerciante: Esfandiar Rahbar Binaei, “il signore dei tappeti”, scomparso ieri all’età di 66 anni nell’ospedale SS. Annunziata.

Girava l’Abruzzo Esfandiar con i suoi bellissimi tappeti persiani e orientali. Al momento la sua base era in via di Porta Pescara, nel centro storico teatino. Il quartiere lo ricorda con commozione e gratitudine.

“Che la tua anima sia felice. La comunità Persiana ricorda con affetto l'amico Esfandiar che prima in Iran e poi in Italia si è sempre distinto per senso di giustizia e resilienza. Che la terra ti sia lieve. Ciao ragazzo" scrive l’amico Feridoun Jamali, titolare di uno studio veterinario in zona.

Esfandiar lascia la moglie Rita, il fratello, i cognati e i nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì 8 dicembre alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate.