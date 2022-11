Si è spento Paolo Maria Cristalli: addio allo chansonnier d'Abruzzo

Si è spento domenica 20 novembre, all'ospedale di Lanciano, il poeta e artista Paolo Maria Cristalli, 65 anni, chansonnier abruzzese.

Originario di Rocca San Giovanni, Cristalli viveva a Fossacesia marina, dove ha pubblicato 'Io penso alla strada io penso a Verlaine' (Edizioni Rivista Abruzzese, 2003) e 'In quest’affare triste della felicità, in quest’affare triste dell’innocenza' (Casteggio, 2012). Nel 2010 aveva vinto il premio per la poesia Fabrizio De André ed è stato protagonista del video della band lancianese Management del Dolore Post-Operatorio, 'La pasticca blu'.

Si definiva, come si legge nell’ultima di copertina di una sua raccolta, “poeta e autore di canzoni, pur non avendone tutti i requisiti, si vuole, per motivi di prestigio, appartenente alla categoria degli chansonniers. Portatore di diverse inabilità, vive con tre gattuccelli, tra fastidiosissime correnti di povertà che il clima adriatico-istituzionale, con i suoi annessi e commessi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria, non vuole in alcun modo mitigare”.

Nel 2017 il comune di Corato, in provincia di Bari, lo aveva adottato in cambio dei suoi versi, lanciando una raccolta fondi per garantire all'artista una 'pensione di genialità', e grazie alla quale erano stati raccolti 4.200 euro. I funerali si terranno domani, martedì 22 novembre, alle 15 nella chiesa di San Donato martire a Fossacesia. La salma sarà tumulata nel cimitero di Rocca San Giovanni.