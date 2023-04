Tornareccio piange padre Fiore Paglione, il sacerdote che amava la musica sacra

È morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 aprile, padre Fiore Paglione, oblato di Maria Immacolata, da più di 60 anni in servizio nella chiesa di Sant’Andrea di Pescara. Il religioso, classe 1927, originario di Tornareccio, è stato maestro e fondatore della corale polifonica di Sant’Andrea, come riporta IlPescara.

«Ha dedicato la sua vita alla gente – ricorda monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – svelando a generazioni e generazioni di abruzzesi, e non solo, il mistero del canto e della musica sacra. Proprio con queste motivazioni, nel 2018, ricevette il Ciattè d’oro, come segno della riconoscenza dei pescaresi per il suo impegno di fede e per la sua dedizione pastorale».

Il funerale del sacerdote sarà celebrato mercoledì 12 aprile, alle 10, nella chiesa di Sant’Andrea a Pescara. Il corpo di padre Paglione sarà poi sepolto nella cappella di famiglia che si trova nel cimitero di Chieti.