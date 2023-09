Fissati i funerali del giovane morto in moto a Francavilla Foro: a Crecchio è lutto cittadino

"La tragedia che ha colpito la nostra comunità, è per noi motivo di dolore. Con ordinanza sindacale si proclama il lutto cittadino (uffici, negozi e locali restano chiusi) per il giorno 6 settembre dalle ore 16,30 alle ore 18, per la perdita prematura del nostro Luca Fondati, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Ad annunciarlo è il sindaco di Crecchio, Nicolino Di Paolo colpito come l'intera comunità dalla morte del 24enne, originario di Ortona ma residente a Crecchio, a seguito di un incidente avvenuto ieri 4 settembre in via Vittoria Colonna, in zona Foro di Francavilla al Mare.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 16,30 nella chiesa del Ss. Salvatore.

Tra centinaia di messaggi social rivolti a Luca c'è quello del consigliere comunale ortonese, Antonio Sorgetti.

"Avete presente quelle amicizie che non sanno né di tempo né di spazio? Le persone che la vita allontana da te per mille motivi diversi, ma che, dopo giorni, mesi o addirittura anni, tornano con la stessa complicità, come se fosse passata solo un’ora dall’ultima volta che vi siete visti?

Ecco, Luca era quell’amico che appena ti vedeva era felice, sempre col sorriso sulla bocca. Un amico sincero. Un amico vero.

Non doveva finire così. Ma, forse, in paradiso c’era bisogno del tuo sorriso".