Malore mentre va in udienza: muore il giudice del tribunale di Lecce Paolo Moroni, era originario di Chieti

Magistratura salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa del giudice Paolo Moroni, originario di Chieti.

Era atteso questa mattina per le udienze a Lecce, scrive Lecceprima.it, dove non è mai arrivato, stroncato da un malore improvviso mentre si trovava in auto per raggiungere il tribunale. Il corpo senza vita è stato trovato dai carabinieri nella sua vettura in una strada di Monteroni di Lecce, comune dove risiedeva da qualche anno.

Nato a Chieti nel 1966, Moroni era giudice di merito del tribunale di Lecce e magistrato di Corte d'appello; nell'agosto dello scorso anno si era candidato anche al Consiglio superiore della magistratura. Non era sposato e non aveva figli. Sconforto e sgomento nel tribunale per la perdita di un collega tanto stimato.

Appresa la drammatica notizia, questa mattina, il fratello è partito dall'Abruzzo per raggiungere Lecce.