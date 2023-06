Muore a 52 anni il responsabile dell'ufficio vendite Fca: sgomento tra i colleghi di Francesco Lanciotti

È morto improvvisamente, ad appena 52 anni, Francesco Lanciotti, responsabile dell'ufficio vendite autovetture di Fiat.

Lanciotti era originario di Pavia ma da tempo si era stabilito per lavoro in Abruzzo, precisamente a Canosa Sannita. Si era diplomato come perito meccanico e negli anni Novanta aveva iniziato a lavorare nella ex Sevel, prima come operaio e poi come responsabile di Ute e officina.

Dai primi anni 2000 aveva iniziato il lavoro nel gruppo Fiat, con esperienze anche fuori Abruzzo. Da oltre 14 anni stava ad Atessa come responsabile vendite auto per Fiat Automobiles spa.

A portarselo via, nella notte, un malore legato, pare, a problemi cardiaci. Immenso il cordoglio di colleghi e quanti lo conoscevano, colpiti dalla notizia della sua improvvisa morte. Tutti lo ricordano come una persona dal grande valore umano, sensibile d'animo, buona, altruista, onesta, un uomo speciale come pochi.