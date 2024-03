Si è spento il giornalista e scrittore teatino Di Vincenzo, fu direttore amministrativo del teatro Marrucino

Si è spento all'età di 80 anni, nella sua Chieti, Francesco Di Vincenzo, giornalista, intellettuale, saggista, scrittore, direttore amministrativo del teatro Marrucino dal 2006 al 2008. Di Vincenzo è venuto a mancare nel giorno di Venerdì Santo, meno di un mese dopo la moglie Angela Scottu, già funzionaria Inps e responsabile sanità della Cgil Abruzzo, morta lo scorso 5 marzo.

"Francesco Di Vincenzo - lo ricorda la Fondazione Abruzzo Riforme - è stato per anni un solido punto di riferimento per tutta la Sinistra abruzzese: con la sua intelligenza vivace, con la sua grande cultura, ha saputo sempre porsi come elemento di stimolo importante, di riflessione mai banale. Di recente, le strade della Fondazione e quelle di Francesco Di Vincenzo si erano incrociate: occasione, la realizzazione da parte della Fondazione stessa della docufiction dal titolo 'Un compagno di nome Enrico'. L’opera, dedicata allo storico leader del Pci, e in particolare al suo rapporto con l’Abruzzo, è stata frutto di mesi di ricerche su materiali d’archivio inediti: uno studio che ha svelato, attraverso il racconto e le testimonianze di chi lo conobbe direttamente, il grande ascendente esercitato sui militanti dalla sua personalità".

"Un profilo, questo, descritto con grande capacità proprio da Francesco Di Vincenzo - prosegue la Fondazione - nel suo libro 'I comizi e il miele', edito nel lontano 1985 da Medium, che ha rappresentato un’importante fonte di materiali per il progetto. Una riscoperta, quel volume, che alla recente mostra nazionale dedicata allo scomparso leader comunista allestita al Mattatoio di Roma, aveva trovato l’interesse di un nuovo editore pronto alla sua ristampa. Una soddisfazione che Francesco Di Vincenzo non potrà ricordare. Ma che testimonia la qualità del suo pensiero e del suo lavoro da grande professionista. E di grande protagonista della sinistra abruzzese".

Un pensiero per la scomparsa di Di Vincenzo arriva anche dal Comune di Chieti: "Il sindaco, il presidente del consiglio comunale, assessori e consiglieri tutti manifestano il più sincero cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Francesco Di Vincenzo, concittadino stimato e già direttore del teatro Marrucino di Chieti. Alla famiglia, agli amici, a tutti i suoi cari giungano le condoglianze più sentite".

Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega Francesco Di Vincenzo, un giornalista che, lo ricorda "ha sempre saputo unire all’impegno politico-sociale la capacità d’interpretare le trasformazioni culturali della società abruzzese. Alla metà degli anni settanta ha diretto il periodico del Pci, Abruzzo d’oggi, che rappresentò una novità nel panorama dell’informazione politica regionale. Ha collaborato con il quotidiano comunista L’Unità, con la struttura programmi di Rai Tre Abruzzo ed è stato uno dei principali animatori della rivista Vario. È stato inoltre autore del libro ìI comizi e il miele', in cui racconta con passione e ricchezza di documentazione il rapporto di Enrico Berlinguer con l’Abruzzo nei dieci anni in cui il segretario del Pci fu capolista nelle competizioni elettorali. Testo diventato di recente il filo conduttore della docufiction 'Un compagno di nome Enrico', presentata a Roma nell’ambito della grande mostra dedicata al leader comunista nel quarantennale della morte".