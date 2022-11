Un 2022 terribile in montagna: 9 morti dall’inizio dell’anno in Abruzzo

Danilo, Marco, Roberto: nomi e sogni spezzati durante un’escursione in montagna. Sono nove fino ad oggi i decessi registrati sulle cime abruzzesi nel 2022, di cui sette a causa di incidenti. Dati che non possono non far pensare al 2022 quale 'annus horribilis' per le morti in montagna.

La prima morte registrata quest'anno, come ricorda l’Ansa, risale al 2 aprile scorso ed è quella dell'alpino Danilo Lesti, 34 anni, originario del Teramano morto a causa di una caduta nel corso di una arrampicata sul Monte Piselli. Poche settimane dopo la caduta con gli sci nei pressi di Rava Giumenta Bianca, sulla Maiella, è costata la vita a Marco Trozzi, escursionista esperto di 60 anni di Pescocostanzo (L'Aquila). Il 26 giugno muore un fotografo romano, Gianluca Gasbarri, 31 anni, durante una scalata sul Gran Sasso mentre cerca di raggiungere il Corno Piccolo, a 2.655 metri. È domenica 10 luglio, invece, quando Marco Ferretti, 36 anni, di Montesilvano nel tentativo di soccorrere il suo cane, precipita nel vuoto sul versante chietino della Maiella, in località Cime Murelle di Pretoro: muoiono entrambi.

Il 18 agosto Antonio Di Rocco, un 62enne di Sulmona, viene stroncato da un malore mentre partecipa ad un'escursione sul monte Amaro.

Nel solo mese di settembre si piangono 3 morti sulla montagna: una donna di Ostia, Antonella Di Falco, di 66 anni, accusa un malore mentre passeggia nelle vicinanze del lago della Montagna Spaccata ad Alfedena a quota 1.450 metri e gli alpinisti Marco Paccosi, 43 anni, di Sansepolcro (Arezzo), e Luca Iani, 56 anni, di Roma, perdono la vita nel corso di una arrampicata sul Gran Sasso, cadendo a causa del rapido cambiamento delle condizioni meteo nell'area, con raffiche di vento e pioggia.

L'ultima tragedia risale a poche ore fa: Roberto Testa, 34 anni, di Colleferro (Roma), sulla Maiella, resta ferito dopo essere scivolato lungo la via del ritorno dal Bivacco Fusco a quota 2.455 metri: muore in ospedale dopo l complesse operazioni di recupero.