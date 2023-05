Studentessa di San Vito Chietino trovata senza vita nella sua casa universitaria di Macerata

È di San Vito Chietino la ragazza di 24 anni trovata morta nel pomeriggio di oggi a Macerata, nell'abitazione che condivideva con altre studentesse universitarie.

Come ricostruisce Cronache Maceratesi, intorno alle 18 di oggi, una coinquilina della giovane l'avrebbe trovata priva di sensi in bagno, allertando immediatamente i soccorsi.

Nell'appartamento si è precipitata l'auto medica del 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla per rianimare la 24enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Macerata.