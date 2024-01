È morta Sandra Milo, negli anni Sessanta le nozze a Casalincontrada

È morta a 90 anni Sandra Milo, una delle attrici più popolari del cinema italiano.

Si è spenta nella sua abitazione, tra l'affetto dei suo cari e la notizia è stata resa nota dalla famiglia.

Sandra Milo fu la musa ispiratrice di Fellini e negli anni Sessanta portò il gossip nell'entroterra chietino. Sposò in terze nozze Ottavio De Lollis a Casalicontrada: una storia d'amore tormentata dalla quale nacquero i due figli Ciro e Azzurra. In quegli anni l'attrice trascorreva le vacanze in una nota villa a Casalincontrada e al mare a Francavilla dove tornerà sempre anche in seguito.

La diva che per amore ha vissuto tanti momenti felici sul nostro territorio, negli anni Settanta era spesso in zona nel periodo di Ferragosto quando adorava recarsi anche alle feste di San Rocco a Roccamontepiano dove tanti la ricordano per la sua umiltà e vicinanza alle persone comuni. In quelle occasioni non rifiutava mai una foto ricordo regalando a ciascuno una parola dolce e un sorriso.

Una vita da romanzo quella dell'attrice toscana che per un lungo periodo si è ritirata per dedicarsi alla famiglia, salvo poi tornare sulle scene più forte e magnetica di prima.

Da sempre legata all'Abruzzo, negli ultimi anni era ospite fissa di appuntamenti culturali. Come nel 2016, quando fu madrina al museo Barbella di Chieti e poi al museo Michetti di Francavilla della mostra personale dell'amico mosaicista teatino Antonello Favata.