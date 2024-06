Era una funzionaria della Regione Abruzzo la donna morta in un incidente in bici: il cordoglio del presidente Marsilio

Era una funzionaria della Regione Abruzzo la donna deceduta quest'oggi in un incidente in bici in un sottopasso a Giulianova.

Monica Tassoni, 56 anni, era la funzionaria responsabile della governance dei centri per l’impiego regionali. La donna è stata travolta da un’auto mentre era in bici nel centro di Giulianova e nella caduta a terra ha battuto malamente la testa ed è deceduta.

Un dolore che coinvolge anche l'ente e i suoi dipendenti.

"La Regione Abruzzo oggi ha perso una valida dipendente in un tragico incidente stradale a Giulianova. A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio ai familiari di Monica Tassoni in questo doloroso momento", le parole del presidente della giunta regionale Marco Marsilio.