Migranti in arrivo in provincia di Chieti, la Lega protesta

Duecento migranti nordafricani sono in arrivo in Abruzzo dopo essere sbarcati in Sicilia.

Il Ministero dell’interno ha destinato 50 di loro a una struttura di Gissi, in provincia di Chieti; altri 50, sempre come da provvedimento ministeriale, andranno a Moscufo (Pe) e 50 a Civitella del Tronto (Te). Infine, 10 a Canistro, 20 a Civita d’Antino e 20 a Pettino in provincia dell’Aquila.

La decisione è stata adottata dal Governo Conte e ratificata per mezzo della Protezione civile nazionale. I migranti dovrebbero arrivare in Abruzzo oggi.

Dissenso è stato espresso dall’assessore regionale Fioretti e anche dalla Lega, che tramite il coordinatore regionale Luigi D'Eramo ha annunciato proteste nei vari comuni interessati dagli arrivi.

