Cordoglio anche in Abruzzo per la morte di Maurizio Costanzo: la sua famiglia era originaria di Ortona

Si è spento oggi (24 febbraio) all'età di 84 anni Maurizio Costanzo.

Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore è morto a Roma questa mattina. La sua famiglia era originaria di Ortona come lo stesso Costanzo ricordava spesso dichiarando il suo amore per la città. L'amministrazione comunale pare stesse lavorando per conferirgli la cittadinanza onoraria.

Qui vivevano i nonni di Costanzo.

Dopo il diploma in ragioneria nel 1956, Costanzo iniziò giovanissimo la sua carriera di giornalista. Raggiunse la popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino a novembre scorso.

Unanime il cordoglio via social. Tra i primi a twittare, la premier Giorgia Meloni: "Ci lascia Maurizio Costanzo" si legge "Icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio".