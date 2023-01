Regime del 41 bis per il boss Messina Denaro portato nel carcere dell'Aquila dopo l'atterraggio nell'aeroporto d'Abruzzo

Il boss della mafia Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni di latitanza, è stato accompagnato nel carcere di massima sicurezza di L'Aquila dopo essere atterrato nell'aeroporto d'Abruzzo ieri sera (lunedì 16 gennaio).

Nell'istituto penitenziario sconterà la pena con il regime del 41 bis.

l ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha infatti firmato il decreto per il 41 bis, ovvero il carcere duro, come si apprende da fonti di via Arenula riferite dall'Adnkronos.

Come ricorda l'agenzia Dire, tra gli ospiti di quel penitenziario risultano gli esponenti di Cosa nostra Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi, così come il cammorista Paolo Di Lauro e Nadia Desdemona Lioce, componente delle Nuove brigate rosse, condannata all'ergastolo per gli omicidi Biagi e D'Antona e ristretta al 41 bis. E ancora lo ndranghetista Pasquale Condello. Sempre a L'Aquila sono stati Sandokan, alias il boss dei Casalesi Francesco Schiavone, Leoluca Bagarella, Felice Maniero della Mala del Brenta, Leoluca Bagarella ed 'O professore Raffaele Cutolo, fondatore e leader della Nuova Camorra Organizzata

Inoltre Messina Denaro comincerà nelle prossime ore, all'interno del carcere di massima sicurezza Le Costarelle dell'Aquila nel quale è rinchiuso, la somministrazione della chemioterapia per curare il cancro contro il quale combatte da oltre un anno. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza.

In queste ore si sta allestendo una stanza ad hoc all'interno dell'istituto di pena. Sarà il primario Mutti a gestire in presenza le delicate cure,per assistere il boss in caso di reazioni negative o effetti collaterali.