Venerdì i funerali di Mattia Finocchio, morto cinque giorni dopo un incidente sul lavoro

È fissato per domani, venerdì 1 settembre, l'ultimo saluto a Mattia Finocchio, l’operaio elettricista 34enne di Tornareccio deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito alla testa la settimana scorsa, mentre era al lavoro nell’azienda Carpenteria Metallica Pugliese di Mozzagrogna.

I funerali del giovane si svolgeranno alle ore 10,30 nella chiesa della Madonna del Carmine di Tornareccio; le offerte saranno devolute all'Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro).

A uccidere Mattia è stato un pezzo di ferro che il 25 agosto si è staccato da un tubo a seguito di un'esplosione. Il destino ha voluto che il tecnico specializzato, dipendente della Evs Forniture Elettroniche di Atessa, si trovasse in quella stanza nel momento dell'esplosione di ritorno per verificare se avesse dimenticato qualche attrezzo.

Dopo il decesso di martedì scorso all'ospedale di Pescara, la famiglia Finocchio ha acconsentito alla donazione degli organi. Questa mattina in ospedale a Chieti è in programma l'autopsia, nel pomeriggio Mattia rientrerà nella sua Tornareccio per l'ultimo saluto.

Sull'incidente in azienda a Mozzagrogna la procura di Lanciano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

E nel giorno dei funerali di Mattia Finocchio l'Usb Abruzzo ha proclamato due ore di sciopero su tutti i turni lavorativi in tutte le aziende private in cui è presente "per ricordare Mattia e tutti coloro che sono morti sul lavoro".