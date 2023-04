Camionista morto sul lavoro: Atessa e Tornareccio unite nel dolore per la scomparsa di Massimo Carbonetti

Le comunità di Atessa e Tornareccio si apprestano a dare l'ultimo saluto a Massimo Carbonetti, l'imprenditore 48enne morto venerdì in un incidente sul lavoro a Ortona.

Immenso il cordoglio manifestato alla famiglia colpita dall'improvvisa tragedia, in particolare alla moglie Simona, ai genitori Ignazio e Maria, alla sorella Marta. Carbonetti, titolare della ditta di trasporti di famiglia, era originario di Tornareccio ma viveva ad Atessa, in contrada Castelluccio.

Venerdì, all'ora di pranzo, l'imprenditore era da solo nel piazzale dell'ex Molino Alimonti (ora di proprietà del gruppo Casillo). Stava agganciando il rimorchio carico di farina alla motrice del camion quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato.

All'esito dei risultati della tac richiesta dal medico legale, la Procura di Chieti ha dato il nulla osta ai funerali, che si terranno domani, 26 aprile, alle ore 15.30 nella chiesa di San Benedetto in contrada Piazzano ad Atessa.

Tanti i messaggi di cordoglio e manifesti funebri, dagli amici del bar a quelli del padel (sport che Massimo amava praticare), dagli ex compagni di classe ai colleghi di lavoro. Un'altra vittima sul lavoro in Abruzzo. “La strage continua e i dati sono in preoccupante aumento – evidenzia il Partito comunista italiano di Ortona - Non si può morire per lavoro e pensare che sia solo una fatalità, rimanendo nell'indifferenza. Il Pci si stringe al dolore della famiglia”.