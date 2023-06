Trauma cranico dopo essere caduto sulla nave nel porto di Ortona, marittimo in ospedale [FOTO]

Intervento di soccorso, questa mattina, nel porto di Ortona, dell'elicottero W 139 Nemo 12 guardia costiera della base aeromobili di Pescara.

L'equipaggio era in zona per attività di addestramento, con personale medico a bordo, quando è stato allertato per un incidente a bordo della motonave Devbulk Sadiye, battente bandiera Marshall Island, in rada ad Ortona.

Durante una verifica ispettiva nelle stive prodiere, infatti, un marittimo, che è poi risultato essere il comandante della nave, è scivolato, riportando un trauma cranico maggiore, per cui è stato necessario il ricovero in ospedale. L'uomo, di nazionalità turca, è stato soccorso da un medico, che si è calato con il verricello sul ponte della nave per metterlo in sicurezza e prelevarlo.

Il ferito è stato poi trasportato all'aeroporto d'Abruzzo, da cui è stato accompagnato all'ospedale Santo Spirito di Pescara.