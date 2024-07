Malore sul monte Camicia: escursionista soccorso con l'elicottero

Doppio intervento in contemporanea da parte del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo questa domenica per recuperare due escursionisti in difficoltà.

L'elisoccorso regionale è salito sul monte Camicia per soccorrere un escursionista che aveva accusato un malore. Sul posto sono stati sbarcati i sanitari e il tecnico di elisoccorso presenti a bordo per le operazioni di stabilizzazione e recupero dell'escursionista.

Nello stesso momento, alle cascate di Cusano, il Cnsas ha provveduto al recupero di una ragazza che si era fratturata un piede. In entrambi i casi l’equipe è stata supportata da una squadra di terra del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo.

Nelle ore precedenti, inoltre, un’altra escursionista è stata soccorsa mentre si trovava sul monte Cavallo. La donna, che era con la sezione di Roma del Cai, ha avuto un problema al ginocchio ed è stata costretta a chiudere aiuto: dopo essere stata stabilizzata, l’infortunata è stata caricata a bordo e trasportata in ospedale.