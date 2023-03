Si sente male mentre fa la doccia: agente di commercio muore in albergo

Muore nella stanza d'albergo dopo aver accusato un malore. Tragedia questa mattina a Perano, dove un agente di commercio di 81 anni, di Cusago, in provincia di Milano, è deceduto mentre faceva la doccia.

L'uomo, cliente abituale della struttura, si trovava in Abruzzo per lavoro. L'allarme è scattato intorno alle 11 quando il personale addetto alle pulizie si è accorto che qualcosa non andava nella stanza in cui l'uomo alloggiava. Da ore, infatti, si sentiva scorrere l'acqua nel bagno ininterrottamente. Hanno provato a bussare alla porta e a chiamare l'uomo, senza ricevere risposta.

Così sono entrati con un passpartout nella stanza: l'81enne era accasciato nella doccia. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivato un equipaggio del 118, ma per l'anziano non c'era più niente da fare. Gli accertamenti dei carabinieri di Archi e del Radiomobile di Atessa hanno permesso di escludere l'intervento violento di terze persone.

L'uomo è deceduto in seguito a malore, probabilmente un infarto. La salma, su disposizione della Procura di Lanciano, è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.