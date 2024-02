Si sente male mentre corre sulla Via Verde: muore un 47enne di Ortona

Un runner di 47 anni, di Ortona, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, 27 febbraio, mentre praticava attività fisica sulla Via Verde.

La tragedia è avvenuta intorno alle 14 in località Ripari-Bardella, tra Ortona e San Vito Chietino. Mentre percorreva di corsa la pista ciclabile, l'uomo è stato colto da malore e si è accasciato a terra.

Così l'hanno trovato alcuni ciclisti che si trovavano a transitare, i quali si sono fermati ed hanno provato a praticargli un massaggio cardiaco per cercare di rianimarlo. Allertato anche il 118 ma i sanitari, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, colpito da infarto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ortona. La vittima è un 47enne, di professione contabile, lavoro che svolgeva anche per conto di alcune aziende vitivinicole.La salma è stata restituita ai familiari.