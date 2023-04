Precipita dal balcone con il figlio in braccio: lei muore, il piccolo è in gravi condizioni

Nuova tragedia in Abruzzo: a poche ore dal suicidio-omicidio nella frazione di Tempera, un altro dramma si è consumato in provincia dell'Aquila. Questa mattina a Celano una mamma di 36 anni è morta precipitando da un balcone con il figlio.

La donna, in base alle prime ricostruzioni, si sarebbe gettata dalla finestra di casa con il figlio in braccio morendo sul colpo. Il bambino, 8 anni, è stato ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale del capoluogo.

Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Sgomenta la comunità di Celano a cui ha dato voce il sindaco Settimio Santilli con un messaggio su Facebook: "Una tragedia terribile che lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e che merita solo un doveroso silenzio e rispetto. Riposa in pace cara Gemma. Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Michele, al marito Achille e alla piccola Fernanda".