È morto Antonio Falconio, giornalista ed ex presidente della Regione Abruzzo

Abruzzo in lutto per la scomparsa dell'ex governatore Antonio Falconio. Presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000, giornalista Rai, direttore responsabile del settimanale 'La Discussione', politico. Era nato a Navelli (L'Aquila) 83 anni fa.

Si è spento ieri e in segno di lutto, oggi, le bandiere della Regione Abruzzo saranno a mezz’asta per ricordarlo.

"A nome mio e dell’intera giunta regionale esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un'importante attività amministrativa tesa a fare crescere e a valorizzare la nostra regione” le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“È scomparso un uomo di spessore, che ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla politica, con passione e vigore per l’Abruzzo” ha dichiarato il segretario regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio.

"Falconio - ricorda - aveva iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana ricoprendo la carica di capogruppo alla Provincia dell'Aquila, al Comune dell'Aquila e nel consiglio regionale dell'Abruzzo. Successivamente è stato vicesindaco al comune del capoluogo abruzzese ed è stato eletto deputato con l'incarico di responsabile della comunicazione e per i problemi dell'editoria. Sempre nella Dc è stato responsabile dell'ufficio per i problemi sociali della direzione centrale. Un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e che ha sempre dimostrato di interpretare la politica con passione e impegno – prosegue Di Giuseppantonio -, una persona che ha saputo condurre un'importante attività amministrativa, tenendo sempre davanti a se come obiettivo la crescita dell’Abruzzo. Falconio lascia un grande vuoto in tutti noi e a nome mio e dell’Udc abruzzese porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.