Cupello piange Giuseppe Antenucci, morto a 37 anni

Cordoglio e dolore a Cupello per la prematura scomparsa, nel giorno di Natale, di Giuseppe Antenucci, 37 anni. Lo scorso ottobre il giovane artigiano edile era stato colpito da una emorragia cerebrale.

In tanti hanno sperato che potesse farcela, vista anche la giovane età, e riprendersi dal grave malore che lo aveva colpito, ma domenica 25 dicembre tutte le speranze si sono infrante contro la ferale notizia: Giuseppe è deceduto nel centro di riabilitazione "Santo Stefano" di Potenza Picena, nelle Marche, dove era ricoverato da circa un mese e mezzo.

La notizia ha gettato nello sconforto parenti e amici del giovane artigiano edile, che a Natale speravano in un suo ritorno a casa. Chi lo conosceva lo ricorda come persona solare, positiva, piena di vita ed energia. "Adesso la tua anima renderà più allegro il Paradiso", lo saluta anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio.

Il funerale di Giuseppe Antenucci si terrà domani, 27 novembre, alle 11 nella chiesa della Natività di Maria Santissima.